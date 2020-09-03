【小米股價】小米雷軍：手機業務近兩年主攻歐洲市場

▲ 小米手機業務近兩年主攻歐洲市場。

小米 （01810） 創辦人、董事長雷軍今日微博發文表示，「小米手機業務經過過去幾年補課，取得了不錯的進展」。他稱，小米最近兩年主攻歐洲市場，已經進入市場份額前三。​​​​

雷軍說，小米手機業務站穩高端，年初發布的小米10和小米10 Pro超預期，而最近小米10至尊版發布後，便熱銷。 另外，小米智能工廠第一期落成，「黑燈工廠」生產了小米10至尊透明版。

小米早段股價急跌4.67%，最新報價24.5元，成交36億元。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【港股市況】恒生指數跌逾200點後轉升 ATMX逆市挫阿里美團小米跌逾2%（不斷更新）

【恒指換馬】恒指ETF資產月增78億元 阿里巴巴小米周五追貨力有多大？

【小米股價】小米破頂後未停步 北水買盤源源不絶

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱：https：//bit.ly/31LErKH

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記：https：//bit.ly/2GhIwht

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看https：//bit.ly/2EJ9Vsc

編輯：陳華