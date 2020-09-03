  • 32°C
香港時間 : 2020903日 (四) 11:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【遊戲版號】騰訊、祖龍娛樂《鴻圖之下》獲准商業化 祖龍曾升逾8%

即市財經 11:24 2020/09/03

分享：

由祖龍娛樂研發、騰訊代理發行的《鴻圖之下》獲發版號。

國家新聞出版廣電總局公佈9月首批獲發版號國產遊戲名單，網易 （09999） 旗下《幻書啟世錄》、祖龍娛樂 （09990） 的《鴻圖之下》、友誼時光 （06820） 的《杜拉拉升職記》、由騰訊 （00700） 發行的《妄想山海》均上榜，本輪共有57款國產遊戲獲准商業化。

獲發版號的遊戲中，除了兩款電腦遊戲外，其他全部為移動遊戲。而在移動遊戲中，27款是休閒益智類遊戲。

祖龍娛樂的《鴻圖之下》同樣由騰訊發行，為基於虛幻引擎4研發的旗艦級大世界沙盤策略手遊，主要展現三國戰爭大世界。

本周以來祖龍娛樂股價急漲，累升27%；今日高見28.4元，曾升8.4%，創上市新高，至11時11分，仍漲6.9%，報28元，成交1.4億元。

其他手遊股方面，創夢天地 （01119） 升4.8%，中手遊 （00302） 升0.8%，網易跌0.5%，騰訊跌1.2%，心動公司 （02400） 跌3.6%。

相關文章：

【中印衝突】印度再禁118款中國App 包括騰訊手遊PUBG、百度（附完整名單）

騰訊末日生存手遊《代號：生機》停止研發 將推《黎明覺醒》

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳健婷

香港股票 騰訊控股（00700） 遊戲 祖龍娛樂（09990） 網易－S（09999） 心動公司（02400） 中手遊（00302） 友誼時光（06820） 創夢天地（01119）

上一篇文章

【小米股價】小米雷軍：手機業務近兩年主攻歐洲市場

下一篇文章

【新股IPO】外電：百勝中國擬提前今日下午6時結束招股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【恒指夜期】美股三大指數倒升　恒指夜期仍跌37點（不斷更新）
【恒指夜期】美股三大指數倒升　恒指夜期仍跌37點（不斷更新）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【美股市況】道指升454點越29000關　納指再升1%創新高　Tesla跌幅收窄至6% （不斷更新）
【美股市況】道指升454點越29000關　納指再升1%創新高　Tesla跌幅收窄至6% （不斷更新）