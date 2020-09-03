【遊戲版號】騰訊、祖龍娛樂《鴻圖之下》獲准商業化 祖龍曾升逾8%

▲ 由祖龍娛樂研發、騰訊代理發行的《鴻圖之下》獲發版號。

國家新聞出版廣電總局公佈9月首批獲發版號國產遊戲名單，網易 （09999） 旗下《幻書啟世錄》、祖龍娛樂 （09990） 的《鴻圖之下》、友誼時光 （06820） 的《杜拉拉升職記》、由騰訊 （00700） 發行的《妄想山海》均上榜，本輪共有57款國產遊戲獲准商業化。

獲發版號的遊戲中，除了兩款電腦遊戲外，其他全部為移動遊戲。而在移動遊戲中，27款是休閒益智類遊戲。

祖龍娛樂的《鴻圖之下》同樣由騰訊發行，為基於虛幻引擎4研發的旗艦級大世界沙盤策略手遊，主要展現三國戰爭大世界。

本周以來祖龍娛樂股價急漲，累升27%；今日高見28.4元，曾升8.4%，創上市新高，至11時11分，仍漲6.9%，報28元，成交1.4億元。

其他手遊股方面，創夢天地 （01119） 升4.8%，中手遊 （00302） 升0.8%，網易跌0.5%，騰訊跌1.2%，心動公司 （02400） 跌3.6%。

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編輯：陳健婷