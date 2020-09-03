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【新股IPO】百勝中國IPO公開招股反應欠佳　擬提前今日下午6時結束招股

即市財經 11:23 2020/09/03

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外電指，百勝中國擬提前結束公開招股。

內地餐飲連鎖店百勝中國 （新上市編號：09987） 招股正在進行中，原計劃於周五中午12時結束認購，但彭博引述消息人士指，百勝中國計劃提早結束招股，提前於今日下午5時結束。自公開招股以來，百勝中國反應未算熱烈，孖展僅超購約10倍。

正在美國上市的百勝中國計劃在港第二上次，全球發售4191.07萬股，當中4%為香港公開發售，集資最多196.14億元，發售價最高每股468元，入場費23636萬元，預期9月10日掛牌。

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編輯：陳韻妍

香港股票 百勝中國－S（09987） 餐飲 集資 IPO 孖展 香港
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