【新股IPO】百勝中國IPO公開招股　外電誤傳提前結束　市場消息：如常明天中午截飛（第二版）

▲ 外電指，百勝中國擬提前結束公開招股。

內地餐飲連鎖店百勝中國 （新上市編號：09987） 招股正在進行中，原計劃於周五中午12時結束認購，但彭博引述消息人士指，百勝中國計劃提早結束招股，提前於今日下午5時結束。自公開招股以來，百勝中國反應未算熱烈，孖展僅超購約10倍。不過，據本報所得市場消息，百勝中國最新決定如常周五中午才截單。

百勝中國表示不予置評。

根據本港新股認購制度，公開招股是不會提早結束，所有計劃的詳細時間亦已公布，除非有最新的公布。而國際配售則可宣稱提早截。

正在美國上市的百勝中國計劃在港第二上次，全球發售4191.07萬股，當中4%為香港公開發售，集資最多196.14億元，發售價最高每股468元，入場費23636萬元，預期9月10日掛牌。

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（第二版更新最新消息指百勝中國如常周五截飛）

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編輯：陳韻妍