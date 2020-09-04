  • 29°C
香港時間 : 2020904日 (五) 06:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】百勝中國IPO公開招股　外電誤傳提前結束　市場消息：如常明天中午截飛（第二版）

即市財經 06:16 2020/09/04

分享：

外電指，百勝中國擬提前結束公開招股。

內地餐飲連鎖店百勝中國 （新上市編號：09987） 招股正在進行中，原計劃於周五中午12時結束認購，但彭博引述消息人士指，百勝中國計劃提早結束招股，提前於今日下午5時結束。自公開招股以來，百勝中國反應未算熱烈，孖展僅超購約10倍。不過，據本報所得市場消息，百勝中國最新決定如常周五中午才截單。

百勝中國表示不予置評。

根據本港新股認購制度，公開招股是不會提早結束，所有計劃的詳細時間亦已公布，除非有最新的公布。而國際配售則可宣稱提早截。

正在美國上市的百勝中國計劃在港第二上次，全球發售4191.07萬股，當中4%為香港公開發售，集資最多196.14億元，發售價最高每股468元，入場費23636萬元，預期9月10日掛牌。

相關文章：【新股IPO】百勝中國9987招股進行中　一文看清大行最新目標價（附表）

相關文章：【新股IPO】百勝中國IPO 9987認購攻略　券商：用現金抽中籤機率高

相關文章：【新股IPO】百勝中國9987今截孖展　暫錄86.9億超購約10倍（不斷更新）

相關文章：【新股IPO】一文看清9987百勝中國上市水位（不斷更新）

（第二版更新最新消息指百勝中國如常周五截飛）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱 

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳韻妍

香港股票 百勝中國－S（09987） 餐飲 集資 IPO 孖展 香港

上一篇文章

阿里巴巴小米藥明生物入恒指　一文看清權重及資金流向變化

下一篇文章

【美股暴跌】基金Baillie Gifford股災前沽Tesla　曾投資阿里巴巴大賺10倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【美股插水】 道指收市瀉807點　納指重挫5%　收市後納指期貨再插1%（不斷更新）
【美股插水】 道指收市瀉807點　納指重挫5%　收市後納指期貨再插1%（不斷更新）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【恒指夜期】滙豐倫敦收報32.65元較港低2.4%　夜期收市低水408點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦收報32.65元較港低2.4%　夜期收市低水408點（不斷更新）
【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持　股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）
【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持　股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）