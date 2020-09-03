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【安倍辭職】菅義偉參選自民黨總裁　將繼承安倍政策

環球政經 11:25 2020/09/03

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日本首相安倍晉三辭職數日後，自民黨總裁選舉態勢逐漸明朗。被稱為「令和大叔」的日本內閣官房長官菅義偉周三（2日）宣布參選執政黨自民黨黨總裁選舉，他指日本經濟面臨危機，絕不容許出現「政治空白」，自己將繼續推行首相安倍晉三的「安倍經濟學」，在經濟政策、修憲、外交等多方面都將延續安倍的施政方針。

目前已宣布參選者包括菅義偉、前防衛大臣石破茂及前外相岸田文雄。據報在自民黨內七大派系中，菅義偉已經獲得五個派系支持，包括安倍所屬的細田派、麻生派、二階派竹下派等，再加上有30餘名無派系議員支持，菅義偉優勢盡顯。 

日媒報導： 日本首相安倍晉三健康惡化計劃請辭 下一頁 

本月14日自民黨將進行黨魁選舉，但並不會讓全體黨員參與投票，而是由自民黨參眾兩院議員及47個都道府縣支部各3票，合共535票，一同投票決出自民黨總裁。新總裁將於9月16日召開的臨時國會會議上，被正式任命為新首相，接替安倍晉三完成餘下任期，直至明年9月。

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辭職 選舉 外交 政治 經濟 安倍晉三 菅義偉 任命 日本

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