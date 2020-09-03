【退出世衛】特朗普拒「還錢」4.8億 要求即時停撥款

美國早前正式宣布退出世界衛生組織（WHO，簡稱世衛），明年7月生效。總統特朗普要求即時暫停世衛撥款，在國會中引起法律爭議。美國通知世衛退出決定時，已繳費第一筆5800萬美元的款項，目前未繳款項為6200萬美元（約4.8億港元）。

特朗普（Donald Trump）一直指責世衛處理疫情手法不當，7月時宣布退出世衛；但退出世衛需一年通知期，美國明年7月才會正式退出，期間有義務繼續繳款。

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華府負責國際組織事務的國務院副助理國務卿庫克（Nerissa Cook）周三（2日）表示，6200萬美元連同上年1800萬美元的欠款，將撥以資助聯合國，但細節尚待確定。

不過，特朗普政府會繼續資助世衛地區組織，包括6800萬美元的「單次捐款」，用於世衛人道主義援助，支援利比亞和敘利亞的人民，以及阿富汗及巴基斯坦的根除脊髓灰質炎計劃（Polio eradication）。

美國國際開發署（United States Agency for International Development，USAID）的全球衛生助理主管戈爾登（Alma Golden）稱，以上的例子反映，世衛部分組織是目前其他衛生組織無法取代的。

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民主黨人質疑，特朗普的決定違反當時美國加入世衛的國會決議。該協議是指美國1948年加入全球衛生機構時，與國會達成的協議。

民主黨的外交政策助理萊希（Patrick Leahy）指出，該協議規定，如果美國決定退出世衛，一年後才生效，在此期間，必須償還欠款。他續稱，這意味，在2019年、2020年及2021年上半年，美國仍要付款。

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責任編輯：鄧燕君