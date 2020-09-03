阿里影業上揚逾3% 與優酷信息訂立綜藝節目合作框架協議

▲ 阿里影業與優酷信息訂立綜藝節目合作框架協議。

阿里巴巴 （09988） 旗下兩大影視平台合作。阿里影業 （01060） 公告指，與優酷信息訂立為期3年的綜藝節目合作框架協議，從2020年9月2日至2023年3月31日止。阿里影業3日累升約14%，早段3.3%，最新報價1.25元，成交1億元。

阿里影業認為，合作將有助於把公司的優質綜藝節目、少兒節目、影視作品及相關的IP商業化合作，與優酷信息或其任何關聯方的網絡平台更好結合，將優質的內容通過網絡平台輸出給更多的用戶，從而提升公司在內容製作和IP綜合開發方面的市場競爭力，並為公司帶來業務增量。

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編輯：陳華