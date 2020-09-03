【華為風暴】美禁令擴至記憶體　美光科技確認9月14日起無法繼續供貨華為

▲ 美光科技證實9月14日起無法繼續供貨華為，華為禁令影響由手機晶片擴至記憶體。

美國對華為禁令新限制將在9月15日生效，美光科技（美：MU）高層在公司舉辦的BMO全球技術大會中透露，確定自9月14日無法繼續供貨華為，意味美國新禁令由手機晶片擴至記憶體。

美光科技目前是全球DRAM市佔第三大廠，排名三星、SK海力士之後，同時在儲存快閃記憶體（NAND Flash）全球市佔排第五。

美國禁令新規限制，只要涉及美國的技術和軟件，任何芯片設計工廠、製造工廠不能為華為提供服務。台積電TSMC（台：2330）、中芯國際 （00981） 早前已相繼暗示9月15日後或無法繼續供貨華為。

華為因美國禁令無法獲得先進製程芯片，手機業務或受重挫？「最強蘋果分析師」郭明錤就預計最差情境是華為退出手機市場，更多詳情請看【下一頁】

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編輯：陳健婷