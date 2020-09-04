【全民檢測】長江生命科技今早升近一成 李嘉誠：檢測須做到平、準和快　「就等於買朱古力一樣，放一大堆在家裏。」（第二版）

▲ 李嘉誠相信檢測方案要成功，須做到平、準和快，更應該未病發前、感染率最高時，已能在家中自行驗出。

新冠肺炎疫情的出現影響全球，本港正進行全民檢測計劃。李嘉誠創辦的長江生命科技 （00775） 數月前宣布，分銷新加坡血清學試劑盒，10分鐘就能驗出新冠病毒抗體。原來他私人的維港投資亦有斥資支持紐約科企Homodeus，利用其恒溫技術「LAMP」，只須花費數十元，就能在家中快捷檢測到體內有否潛藏病毒的遺傳物質，「維港」冀港人能夠成為Homodeus首批用戶。

長江生命科技今早曾飊近一成，高見1.03元，現報1元，升6.4%，成交5700萬元。

「政府無可能每一個禮拜同你做一次全民檢測，It costs a lot of money（成本非常之高）！」

維港投資共同創辦人周凱旋稱，今次全民檢測計劃由中央付費，但內地亦面臨不同挑戰，香港不應成為負擔；李嘉誠相信方案要成功，須做到平、準和快，更應該未病發前、感染率最高時，已能在家中自行驗出。

「就等於買朱古力一樣，放一大堆在家裏。」

醫護團隊非常之好 政府抗疫亦做了大量工夫

周凱旋不對政府過去8個多月的抗疫表現評分，但認為醫護團隊「非常之好」，政府在抗疫方面亦做了大量「工夫（efforts）」，港人應覺得頗安全。

她又指，新冠肺炎或只是環球更大問題的前兆，像氣候變化，故「維港」一直尋找傳統食材的替代品。李嘉誠最近亦親自指導3個加拿大女生，支持其Ecopackers以農餘造出全天然、可自然分解的塑膠替代品。她指，成品便宜得驚人，更勝塑膠，「很興奮，12月就推出，李嘉誠對此很開心。」

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編輯：陳韻妍