【美國制裁】白宮據報9月20日公布WeChat、TikTok禁令範圍及生效時間

▲ 特朗普政府據報正在討論騰訊（00700）旗下WeChat 和字節跳動旗下 TikTok 的禁令範圍和生效日期。

彭博引述消息人士報道，特朗普政府正在討論騰訊 （00700） 旗下WeChat 和字節跳動旗下 TikTok 的禁令範圍和生效日期，可能在 9 月 20 日前後公開決策細節。

負責執行禁令的美國商務部正在草擬文件，釐清禁止美國企業和兩家公司交易的確切範圍和實施日期，預定以聯邦公報的形式對外公告。目前不清楚是否會在公告當天一併生效，還是會有過渡期。

外界密切關注禁令只限在美國的業務，還是全球業務都會受影響。一些美國官員暗示禁令不會影響美國企業的中國業務，但白宮內部有不同聲音。

特朗普在 8 月 6 日針對騰訊旗下WeChat和字節跳動的 TikTok簽署行政命令，受美國司法管轄的任何人或企業 45 天後不得與兩者交易，而 9 月 20 日正是期限屆滿日。

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編輯：吳敏芳