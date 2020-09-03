【異動股】圓通速遞國際早段續漲近6成 阿里巴巴再擴大物流版圖

▲ 圓通速遞不斷創新高，早段續升逾5成。

圓通速遞國際 （06123） 受惠阿里巴巴 （09988） 增持12%股權的消息刺激，昨日收漲260%後，今日早段繼續突破，飆高66%，股價最高見12.3元；現升幅收窄至55%，最新報價11.08元，成交12億元。

阿里巴巴斥資66億元增持圓通速遞國際母公司圓通速遞，成為該公司第二大股東，為電商物流再添籌碼。與亞馬遜（Amazon）一樣，阿里巴巴正在搭建自家的快遞平台，目標是24小時內將商品送往中國任意一個地方，3天之內將商品送到世界任何地方。

阿里巴巴壯大物流版圖，將令其與迅速崛起的拼多多（美：PDD）在電商競爭中更具優勢。拼多多正在依靠以低廉價格獲客，兩大電商在很大程度上依賴同一批速遞公司。

而目前內地速遞行業5民企，中通快遞（美：ZTO）、圓通速遞 （06123） 、申通（深：002468）、百世（BSTI）、韻達，合稱「三通一達、百世」均納入阿里巴巴麾下。

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編輯：陳華