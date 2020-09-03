對沖基金名宿阿克曼曾洽購Airbnb Airbnb拒借殼上市

▲ 知名對沖基金經理Bill Ackman曾接觸Airbnb，建議其與SPAC合併完成借殼上市。

彭博社報道，知名對沖基金經理、潘興廣場基金（Pershing Square）舵手阿克曼（Bill Ackman）曾與Airbnb接觸，建議Airbnb通過與其特別用途收購公司（SPAC），即潘興廣場通廷控股（Pershing Square Tontine Holdings）合併，完成借殼上市。不過，Airbnb已拒絕阿克曼，稱更傾向以傳統方式上市。

知情人士表示，雖然目前商談沒有繼續進行，但Airbnb尚未完全排除有關合併建議。雙方是在Airbnb在美國秘密遞交上市申請之前舉行。

阿克曼旗下SPAC今年7月完成上市，籌集40億美元，為美股史上最大SPAC。他在上周向投資者發信，稱正與數間潛在收購對象進行洽談，他亦曾公開表示對Airbnb的興趣。

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編輯：陳健婷