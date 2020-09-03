【移民】年輕人欲移民　李嘉誠：憤怒不是動力，經常不開心對未來亦沒幫助

▲ 周凱旋引述李嘉誠指，大家先別紙上談兵，更應深思經濟應擁抱甚麼方向，「才可為年輕人創造更多未來」。

本港過去一年先後出現社會運動、新冠肺炎及港區國安法立法等事件，加上經濟急轉直下，不少年輕人渴望離港移民。早前向醫科畢業生每人獎勵5萬元、鼓勵醫科畢業生留港服務的李嘉誠一向非常關心年輕人的發展，維港投資共同創辦人周凱旋引述李嘉誠回應，「憤怒不是動力，經常不開心對未來亦沒幫助。」

李嘉誠基金會1.01億支援醫療服務、港大醫科畢業生獲5萬 李嘉誠認為人人都要自律，詳情可看【下一頁】

周凱施以《聖經》文句「萬物有時」解釋，不必心急誰和誰應該要落台，全世界正面對經濟、不均等眾多龐大挑戰，大家先別紙上談兵，更應深思經濟應擁抱甚麼方向，「才可為年輕人創造更多未來」。

她坦言，沒有水晶球預測未來，但「維港」作為風險投資就是要尋找未來的常態，亦常應李嘉誠囑咐思考怎利用科技，支援年輕人創業，如最近全體同事均參加了科技大學的創業指導計劃。

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編輯：陳韻妍