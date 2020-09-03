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【港股開市】再有港版納指ETF登場　ATMX先跌後靠穩

股樓投資 09:57 2020/09/03

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隔晚美股繼續造好，道指收報29100點，升454點；標指和納指再破頂，標指收報3580點，升54點；納指收報12056點，升116點。不過恒生指數今早仍要低開，低開93點報25026點，早段曾跌逾200點，截至9時45分跌幅則收窄至不足100點。

新經濟股普遍向下，不過跌幅亦略有收窄。ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌1.1%；騰訊 （00700） 跌0.3%；美團點評 （03690） 跌1.2%；小米 （01810） 跌2%。京東（09618）亦跌2%。

華夏基金（香港）旗下的華夏恒生科技指數ETF （03088） 今日登場，每單位最新資產淨值（NAV）約10元，暫微跌報9.925元。

獲阿里增持的圓通速遞（06123） ，今日暫再爆升多5成暫報10.7元，該股曾高見12.3元。

 

 

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