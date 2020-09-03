【防疫抗疫基金】第三輪防疫抗疫基金或僅數十億元　首要資助被勒令關閉場所

▲ 新冠肺炎疫情持續大半年，政府9月將推出第三輪的防疫抗疫基金。

新冠肺炎疫情持續大半年，政府9月將推出第三輪的防疫抗疫基金。消息指， 第三輪「防疫抗疫基金」將較上兩輪大幅減少， 可能只有數十億元，首要資助目標是早前被勒令關閉的13個表列處所。

這些受影響的處所，包括：酒吧及酒館、遊戲機中心、健身中心、浴室、遊樂場所、公眾娛樂場所包括戲院、派對房間、美容院、按摩院、卡拉OK場所、夜店或夜總會、麻將天九耍樂處所、及體育處所；其中美容院及戲院上周五（28日）已重開。

據悉，政府在有限資源下， 要審慎分配今輪的「防疫抗疫基金」， 所以在疫情下仍然可以營業的零售店， 未必再獲提供新的支援措施，。政府早前已透過保就業計劃及零售業資助計劃支援業界。

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編輯：吳敏芳