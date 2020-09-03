【港股市況】恒生指數跌逾200點後轉升　圓通速遞國際續飈7成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股造好，聯儲局理事暗示儲局未來幾個月將公布新刺激經濟措施，道指升454點，標指和納指再破頂。恒生指數低開93點，開報25026點。圓通速遞國際 （06123） 再升逾13%，開報8.1元。華夏恒生科技 （03088） 登場，開報10.06元。

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【10︰07】中興 （00763） 跌逾2%，低見21.7元。美光（Micron）宣布9月14日起停止供貨華為。

【09︰59】大市升幅擴大至約80點，至25200點水平。

【09︰51】盛良物流 （08292） 飈3倍，高見0.175元。

【09︰50】港股跌逾200點後轉升，恒生指數升2點，報25122點。

【09︰49】香港電視 （01137） 股價逆市升逾1%，破頂高見13.48元。

【09︰46】中國8月財新服務業PMI為54.0，預期為53.9；8月財新綜合PMI為55.1，前值為54.5。

【09︰45】祖龍娛樂 （09990） 升逾7%，破頂高見28.4元。祖龍娛樂旗下手遊獲9月首批版號。

【09︰43】濠賭股逆市向上，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升0.9%。

【09︰38】大市跌幅收窄至不足100點，恒生指數報25022點，25000點水平失而復得。

【09︰36】圓通速遞國際 （06123） 愈升愈有，股價再飈7成，破頂高見12.3元。

【異動股】圓通速遞早段續漲近6成 阿里巴巴再擴大物流版圖

【09︰34】新經濟股向下，ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌1.4%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團點評 （03690） 跌1.2%；小米 （01810） 跌3.1%。

【09︰31】圓通速遞國際 （06123） 升幅擴大至近3成，破頂高見9.28元。

【09︰30】大市早段跌幅擴大，恒生指數跌逾200點，報24902點，跌217點。

【09︰26】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 低開近0.8%，開報32.9元；騰訊 （00700） 逆市升近0.2，開報546元；中移動 （00941） 跌0.4%，開報52.85元；友邦 （01299） 升0.6%，開報80.5元；港交所 （00388） 跌近0.7%，開報391.4元。

【09︰20】恒生指數低開93點，開報25026點。圓通速遞國際 （06123） 再升逾13%，開報8.1元。華夏恒生科技 （03088） 登場，開報10.06元。

【09︰18】人民幣中間價報6.8319，上調57點子。

【09︰13】即月期指開報24984點，跌73點或0.3%。

【09︰04】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，今日1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【09︰00】高銀金融 （00530） 宣布短暫停牌。早前消息指，長實地產 （01113） 繼派出高層馬勵志加入高銀董事會，已於周一與高銀簽訂一系列重組協議，成為高銀的「白武士」。市場消息稱，重組協議並不包括股權，長實亦不會派更多員工加入高銀。

【長實白武士】消息：長實牽頭為高銀金融提供全貸款融資 長實不加派員工入高銀董事局

【08︰50】恒指黑期升約44點，報25154點。道指期貨跌11點，報29079點。

【08︰30】華夏基金（香港）旗下的華夏恒生科技指數ETF （03088） 今日登場，每單位最新資產淨值約10元。

【港版納指】華夏推恒生科技指數ETF 3088明登場定價10元、入場費約2000元

【08︰00】信義光能 （00968） 公布配售2.82億股，每股配售價9.44元，較信義光能上日收市價10.26元折讓8%。另外，啟明醫療 （02500） 公布，配售1850萬股新H股，每股配售價64.19元，較啟明醫療上日收市價65.5元折讓約2%。

【配股潮】信義光能折讓8%配售2.82億股 籌逾26億

【配股潮】啟明醫療配售1850萬新H股 籌近12億元

【07︰30】道指收報29100點，升454點或1.6%；標指和納指再破頂，標指收報3580點，升54點或1.5%；納指收報12056點，升116點或1%。

港股ADR收報25070點，跌49點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報33.22元，升0.07元或0.21%；騰訊 （00700） ADR折合報543.54元，跌1.46元或近0.3%。恒指夜期收報25020點，跌37點，低水100點。

道指升454點港股ADR跌49點 油價跌逾2%

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責任編輯︰梁浩碩