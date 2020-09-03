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【港股市況】恒生指數午後跌逾百點　新經濟挫小米跌逾6%（不斷更新）

即市財經 15:33 2020/09/03

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港股市況不斷更新

美股造好，聯儲局理事暗示儲局未來幾個月將公布新刺激經濟措施，道指升454點，標指和納指再破頂。恒生指數低開93點，開報25026點，大市早段跌逾200點後轉升。印度政府宣布額外禁止118個中國應用程式app利淡科技股表現，新經濟股向下，ATMX 4股逆市下跌。

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【新股IPO】外電：百勝中國擬提前今日下午6時結束招股

【新股IPO】一文看清9987百勝中國上市水位（不斷更新）

【港版納指】恒生科技指數ETF混戰　一文看清3033、3088、3032特色（附科指講解圖）

即市走勢︰

【15︰33】港股尾市跌約145點，報24974點。

【15︰25】壹傳媒 （00282） 升逾4%，高見0.37元，壹傳媒集團創辦人黎智英涉恐嚇記者案罪名不成立。

【15︰06】恒指跌幅收窄至約115點，再企25000點水平。

【15︰00】內地股市向下，上證跌近0.6%；深證跌0.8%；創業板指跌0.9%。

【14︰34】小米 （01810） 跌幅擴大至逾6%，低見24.05元水平。

【小米股價】小米跌逾7%　逾1000買盤排24元博反彈惟一沖即散

【14︰18】重磅藍籌當中，中移動 （00941） 逆市靠穩，升約0.2%。滙豐 （00005） 跌0.9%；騰訊 （00700） 跌1.4%；友邦 （01299） 跌0.3%；港交所 （00388） 跌1.7%。

【14︰06】港交所 （00388） 跌幅擴至近2%，低見386.4元。

【13︰54】港交所 （00388） 跌1.4%。彭博引述消息人士指，百勝中國 （09987） 計劃提早結束招股，提前於今日下午5時結束。

另外，消息指螞蟻集團計劃月底左右尋求港交所批准上市，並將於10月中旬進行規模逾300億美元的A/H上市。

【新股IPO】百勝中國IPO公開招股反應欠佳　擬提前今日下午6時結束招股

【螞蟻IPO】螞蟻集團傳9月底在港闖關　10月集資逾300億美元、估值或勝工行

【13︰51】圓通速遞國際 （06123） 午後升幅進一步收窄至28%，回落至9元水平。

【13︰32】 大市跌幅擴至128點，報24991點，再於25000點水平爭持。

【13︰29】中興 （00763） 跌幅擴大至逾4%，低見21.25元。另外，舜宇 （02382） 跌2%；瑞聲 （02018） 跌1.4%。

【13︰17】美團點評 （03690） 跌幅略為收窄至2.6%。美團近日公布推出「千城計劃」，未來3個月進入20個省份，目標把集團社區團購「美團優選」在年底前達到全國覆蓋，並深入到縣級市場。

【美團】美團推出社區團購千城計劃　料年底前覆蓋全國

【13︰11】濠賭股逆市向上，銀娛 （00027） 升幅擴至3.6%；金沙 （01928） 升2.8%。大摩指，由於內地對澳門旅遊限制料逐步放寬，今年餘下時間行業有望改善，重申行業「吸引」。

【濠賭股】澳門旅遊管制料逐步解封　大摩重申濠賭股吸引

【13︰09】汽車股向下，吉利 （00175） 跌逾4%；華晨 （01114） 跌1%；長汽 （02333） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 跌0.7%。

【13︰00】港股午後初段跌約80點，報25040點。

【12︰33】恒指黑期於港股中午休市時段跌77點，報25032點。

【12︰00】恒生指數半日跌77點，中午收報25042點。恒生科技指數跌121點或1.5%，中午收報7788點。主板成交796億元。新經濟股下跌，小米 （01810） 跌逾3%；圓通速遞國際 （06123） 再飈4成；康希諾生物 （06185） 反彈11%。

【11︰46】港股中午收市前跌約106點，報25013點，於25000點水平爭持。

【11︰34】上證半日跌0.06%；深證跌0.25%；創業板指跌0.22%。

【11︰27】除小米 （01810） 外，美團點評 （03690） 跌幅擴至逾4%，低見260.8元。

【11︰22】小米 （01810） 跌幅擴大至近5%，低見24.3元。

【11︰15】大市跌約100點，恒生指數報25017點，跌102點。

【11︰13】康希諾生物 （06185） 反彈近9%，高見175.5元。康希諾生物昨公布，已開始重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒5型載體）（「Ad5-nCoV」）的III期臨床試驗。

【新冠肺炎疫苗】康希諾生物於俄羅斯開始III期臨床試驗　港股收復大半失地、A股倒升（第二版）

【11︰05】圓通速遞國際 （06123） 升幅收窄至39%，股價回落至10元以下水平，今早曾高見12.3元。

【10︰57】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴至2.1%，低見284.4元；騰訊 （00700） 跌0.8%，低見538.5元；美團點評 （03690） 跌2.8%，低見265元；小米 （01810） 跌2.7%，低見24.85元。

【中印衝突】印度再禁118款中國App 包括騰訊手遊PUBG、百度（附完整名單）

【10︰55】港股最新再度轉跌，恒生指數跌約15點，報25105點。

【10︰40】阿里影業  （01060） 升逾1%，高見1.27元。阿里影業公告指，與優酷信息訂立為期3年的綜藝節目合作框架協議，從2020年9月2日至2023年3月31日止。

阿里影業上揚逾3% 與優酷信息訂立綜藝節目合作框架協議

【10︰36】思摩爾 （06969） 升逾3%，高見35.15元。電子煙巨頭Juul擬進一步裁員，並考慮退出歐亞市場。

【10︰35】水泥價格反彈，中建材 （03323） 升近6%；潤泥 （01313） 破頂升5.3%；海螺 （00914） 升2.3%；金隅 （02009） 升1.9%。

【10︰21】盛良物流 （08292） 飈4倍；健升物流中國 （01529） 升74%；絲路物流 （00988） 升68%。

【10︰17】北京國際航班逐步恢復直航，南航 （01055） 升2.9%；東航 （00670） 升4.1%；國航 （00753） 升4%。

【10︰17】比亞迪電子 （00285） 續升逾2%，破頂高見39.2元。

【10︰07】中興 （00763） 跌逾2%，低見21.7元。美光（Micron）宣布9月14日起停止供貨華為。

【華為風暴】美光科技確認9月14日起無法繼續供貨華為

【09︰59】大市升幅擴大至約80點，至25200點水平。

【09︰51】盛良物流 （08292） 飈3倍，高見0.175元。

【09︰50】港股跌逾200點後轉升，恒生指數升2點，報25122點。

【09︰49】香港電視 （01137） 股價逆市升逾1%，破頂高見13.48元。

【09︰46】中國8月財新服務業PMI為54.0，預期為53.9；8月財新綜合PMI為55.1，前值為54.5。

【09︰45】祖龍娛樂 （09990） 升逾7%，破頂高見28.4元。祖龍娛樂旗下手遊獲9月首批版號。

【遊戲版號】騰訊、祖龍娛樂《鴻圖之下》獲准商業化 祖龍曾升逾8%

【09︰43】濠賭股逆市向上，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升0.9%。

【09︰38】大市跌幅收窄至不足100點，恒生指數報25022點，25000點水平失而復得。

【09︰36】圓通速遞國際 （06123） 愈升愈有，股價再飈7成，破頂高見12.3元。

【異動股】圓通速遞早段續漲近6成 阿里巴巴再擴大物流版圖

【09︰34】新經濟股向下，ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌1.4%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團點評 （03690） 跌1.2%；小米 （01810） 跌3.1%。

【09︰31】圓通速遞國際 （06123） 升幅擴大至近3成，破頂高見9.28元。

【09︰30】大市早段跌幅擴大，恒生指數跌逾200點，報24902點，跌217點。

【09︰26】重磅藍籌個別發展，滙豐 （00005） 低開近0.8%，開報32.9元；騰訊 （00700） 逆市升近0.2，開報546元；中移動 （00941） 跌0.4%，開報52.85元；友邦 （01299） 升0.6%，開報80.5元；港交所 （00388） 跌近0.7%，開報391.4元。

【09︰20】恒生指數低開93點，開報25026點。圓通速遞國際 （06123） 再升逾13%，開報8.1元。華夏恒生科技 （03088） 登場，開報10.06元。

【09︰18】人民幣中間價報6.8319，上調57點子。

【09︰13】即月期指開報24984點，跌73點或0.3%。

【09︰04】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，今日1000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【09︰00】高銀金融 （00530） 宣布短暫停牌。早前消息指，長實地產  （01113）  繼派出高層馬勵志加入高銀董事會，已於周一與高銀簽訂一系列重組協議，成為高銀的「白武士」。市場消息稱，重組協議並不包括股權，長實亦不會派更多員工加入高銀。

【長實白武士】消息：長實牽頭為高銀金融提供全貸款融資　長實不加派員工入高銀董事局

【08︰50】恒指黑期升約44點，報25154點。道指期貨跌11點，報29079點。

【08︰30】華夏基金（香港）旗下的華夏恒生科技指數ETF （03088） 今日登場，每單位最新資產淨值約10元。

【港版納指】華夏推恒生科技指數ETF　3088明登場定價10元、入場費約2000元

【08︰00】信義光能  （00968） 公布配售2.82億股，每股配售價9.44元，較信義光能上日收市價10.26元折讓8%。另外，啟明醫療  （02500） 公布，配售1850萬股新H股，每股配售價64.19元，較啟明醫療上日收市價65.5元折讓約2%。

【配股潮】信義光能折讓8%配售2.82億股　籌逾26億

【配股潮】啟明醫療配售1850萬新H股　籌近12億元

【07︰30】道指收報29100點，升454點或1.6%；標指和納指再破頂，標指收報3580點，升54點或1.5%；納指收報12056點，升116點或1%。

港股ADR收報25070點，跌49點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報33.22元，升0.07元或0.21%；騰訊 （00700） ADR折合報543.54元，跌1.46元或近0.3%。恒指夜期收報25020點，跌37點，低水100點。

道指升454點港股ADR跌49點　油價跌逾2%

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責任編輯︰梁浩碩

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