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【疫情焦點】全球累計逾2623萬確診　美國累計629萬

即市財經 08:33 2020/09/03

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【疫情焦點】全球累計逾2623萬確診　美國累計629萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月3日早上8時25分，全球累計26,230,472宗新冠肺炎確診病例，較上日增加162,913宗。累計866,923死亡個案，較上日增加3,445宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 31,341 6,297,990 189,934
意大利 0 271,515 35,497
西班牙 8,581 479,554 29,194
法國 49 331,034 30,691
德國 697 247,411 9,393
中國 11 85,077 4,634
香港 0 4,831（確診/疑似） 93

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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