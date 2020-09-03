【疫情焦點】全球累計逾2623萬確診　美國累計629萬

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第三輪「防疫抗疫基金」或僅數十億元 首要資助被勒令關閉場所
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月3日早上8時25分，全球累計26,230,472宗新冠肺炎確診病例，較上日增加162,913宗。累計866,923死亡個案，較上日增加3,445宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|31,341
|6,297,990
|189,934
|意大利
|0
|271,515
|35,497
|西班牙
|8,581
|479,554
|29,194
|法國
|49
|331,034
|30,691
|德國
|697
|247,411
|9,393
|中國
|11
|85,077
|4,634
|香港
|0
|4,831（確診/疑似）
|93
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩