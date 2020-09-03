  • 29°C
香港時間 : 2020903日 (四) 07:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指升454點港股ADR跌49點　油價跌逾2%

即市財經 07:38 2020/09/03

分享：

道指升454點港股ADR跌49點　油價跌逾2%

道指升454點
美股造好，聯儲局理事暗示儲局未來幾個月將公布新刺激經濟措施，道指收報29100點，升454點或1.6%；標指和納指再破頂，標指收報3580點，升54點或1.5%；納指收報12056點，升116點或1%。

港股ADR跌49點
港股ADR收報25070點，跌49點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報33.22元，升0.07元或0.21%；騰訊 （00700） ADR折合報543.54元，跌1.46元或近0.3%。恒指夜期收報25020點，跌37點，低水100點。

油價跌逾2%
原油價格跌逾2%，美國能源資料署數據顯示，上周汽油日需求跌至878萬桶，紐約期油收報41.51美元，跌1.25美元或2.9%。布蘭特期油收報44.43美元，跌1.15美元或2.5%。

美滙指數0.3%
美滙指數0.3%，報92.65。歐元兌美元報1.1852；美元兌日圓報106.22。

美國10年期債息報0.65厘。

紐約期金跌1.7%
美元及美股上升，拖累金價向下，紐約期金收報1944.7美元，跌34.2美元或1.7%。1942美元水平。

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指升215點港股ADR跌31點　紐約期油升0.4%
2020/09/02
道指升215點港股ADR跌31點　紐約期油升0.4%
金股滙行情 - 道指跌223點港股ADR跌144點　美滙指數一度跌穿92水平
2020/09/01
道指跌223點港股ADR跌144點　美滙指數一度跌穿92水平
金股滙行情 - 道指上周五升161點港股ADR升74點　紐約期金升逾2%
2020/08/31
道指上周五升161點港股ADR升74點　紐約期金升逾2%
金股滙行情 - 道指升160點港股ADR跌120點　紐約期金跌1%
2020/08/28
道指升160點港股ADR跌120點　紐約期金跌1%
金股滙行情 - 道指升83點港股ADR跌67點　紐約期金升1.5%
2020/08/27
道指升83點港股ADR跌67點　紐約期金升1.5%
美股 香港股票 ADR 騰訊控股（00700） 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數

上一篇文章

【配股潮】信義光能折讓8%配售2.82億股　籌逾26億

下一篇文章

【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持 因「投資組合限制」 股價曾暴跌14%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股市況】道指升454點越29000關　納指再升1%創新高　Tesla跌幅收窄至6% （不斷更新）
【美股市況】道指升454點越29000關　納指再升1%創新高　Tesla跌幅收窄至6% （不斷更新）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【恒指夜期】美股三大指數倒升　恒指夜期仍跌37點（不斷更新）
【恒指夜期】美股三大指數倒升　恒指夜期仍跌37點（不斷更新）