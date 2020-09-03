▲ 道指升454點港股ADR跌49點 油價跌逾2%

道指升454點

美股造好，聯儲局理事暗示儲局未來幾個月將公布新刺激經濟措施，道指收報29100點，升454點或1.6%；標指和納指再破頂，標指收報3580點，升54點或1.5%；納指收報12056點，升116點或1%。

港股ADR跌49點

港股ADR收報25070點，跌49點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報33.22元，升0.07元或0.21%；騰訊 （00700） ADR折合報543.54元，跌1.46元或近0.3%。恒指夜期收報25020點，跌37點，低水100點。

油價跌逾2%

原油價格跌逾2%，美國能源資料署數據顯示，上周汽油日需求跌至878萬桶，紐約期油收報41.51美元，跌1.25美元或2.9%。布蘭特期油收報44.43美元，跌1.15美元或2.5%。

美滙指數0.3%

美滙指數0.3%，報92.65。歐元兌美元報1.1852；美元兌日圓報106.22。

美國10年期債息報0.65厘。

紐約期金跌1.7%

美元及美股上升，拖累金價向下，紐約期金收報1944.7美元，跌34.2美元或1.7%。1942美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩