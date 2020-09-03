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【美股收市】憧憬儲局出招 道指飆454點 標指納指再破頂

即市財經 04:08 2020/09/03

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美國8月份「小非農」ADP新增私人就業職位增加42.8萬個 ，遠遜市場預期100萬個 ；但工廠訂單增長勝預期，加上聯儲局理事暗示儲局未來幾個月將公布新刺激經濟措施，刺激標指和納指再破頂，納指首破12000關，道指飆逾400點，距歷史高位少於2%。
道指收報29100點，升454點或1.6%；標指收報3580點，升54點或1.5%；納指收報12056點，升116點或1%。惟焦點股蘋果和特斯拉分別回吐2.1%和5.8%。
儲局發表地區經濟報告褐皮書，指8月經濟雖回升，但疫情持續帶來不確定性和波動性，對消費者和商業活動產生廣泛負面影響，令到多個地區的經濟增速有所放緩。
面對就業復甦依舊緩慢，儲局理事布雷納德(Lael Brainard)在一篇演說中暗示，儲局未來幾個月將公布新刺激經濟措施，以應對疫情的新一輪衝擊，推動通脹朝向當局最新引入的指標政策方向發展 ; 而新刺激措施是推動全民充分就業、提高長期平均通脹率至2%的必要手段。
克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)重申，美國經濟須有更多財政刺激措施支持，華府無須憂慮財赤問題。
美國國會預算辦公室(CBO)估計，聯邦政府2020年財政赤字高達3.3萬億美元，較4月24日的估計數值3.7萬億美元有所下降。不過，最新估計數字仍打破歷來最高紀錄，相當於國內生產總值(GDP)的16%。

美元從兩年低位反彈，尾段升0.33%，報92.64 ; 現貨金價回吐1.3%，報1944.1美元。油價回落至接近一個月低位，紐約期油收市挫2.9%，報41.51美元；布蘭特期油下滑2.5%，收報44.43美元。

 

責任編輯：柯志宏

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