【加快入市】買家趕入市爵悅庭連錄成交 1房變3房單位以高於市價沽出

二手樓市轉活，買家加快入市，個別屋苑樓價逐步回升。荃灣爵悅庭日前連錄兩宗二手成交，每呎造價也回升至1.6萬元水平，其中一個1房單位的原業主將單位改裝成3房出售，單位造價較2房成交價還要高。

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美聯物業首席聯席區域經理梁仲維表示，該行新近促成一宗荃灣爵悅庭二手成交，一組區內用家議價後以929.5萬元承接高層原裝1房改3房單位。剛成交的單位為爵悅庭北爵軒高層G室，實用面積約559平方呎，業主將原裝1房改3房間隔。梁仲維稱，原業主叫價約960萬元放售僅2星期，由於樓層高層、享開揚景觀，加上附雅致裝修，吸引區內客洽商承接，議價後終以929.5萬元承接上址，減幅30.5萬元，折合實用呎價約16,628元，以8月份爵悅庭平均呎價約15,986元計算，是次成交價高4%左右。

原業主於2014年6月以約625萬元購入上址，轉手帳面大幅獲利約304.5萬元，期內物業升值約48.7%。事實上，跟上述單位同款，同樣位於北爵軒低層的G室單位，兩星期前以818.6萬元易手，呎價僅14,592元，是次最新成交，樓價跟早前的成交有明顯升幅。

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此外，同屋苑另一個兩房單位也獲上車客購入，中原地產分行經理林恩信表示，分行新近促成荃灣爵悅庭北爵軒中層H室成交，實用面積450平方呎，屬屋苑優質戶型，享汀九橋海景，廚廁均有窗，加上單位內部有裝修及保養狀況良好，屬市場上比較罕有的同類型放盤。原業主於2010年以315萬元買入單位，有感自住已一段長時間，加上見物業升值不少，所以決定換樓。原業主叫價780萬元，議價後以755萬元沽出，減幅達25%，折合平均實用呎價16,778元，上述成交呎價，也較屋苑上月平均呎價約15,986元高出約5%。原業主持貨10年，帳面獲利440萬元或1.4倍。



林恩信指，買家為上車客，買樓準備結婚，睇樓三個月，見疫情漸受控，料樓價將回穩，遂加快入市，上址附連企理裝修，無需花費大額重新裝修，議價後見業主肯減價25萬元，隨即拍板承接。林恩信表示，荃灣區8月共錄得155宗二手買賣成交，爵悅庭佔10宗，平均實用呎價約15,986元，現時屋苑兩房放盤能夠睇樓的約有8個，叫價由700萬元至780萬元不等。

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記者：陳詠妍