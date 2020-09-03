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【美股焦點】英特爾發布第11代Tiger Lake處理器 採用10nm「SuperFin」製程

即市財經 02:38 2020/09/03

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英特爾正式發布第11代Tiger Lake處理器。

電腦處理器晶片製造商英特爾（美︰INTC） （04335） 正式發布第11代Tiger Lake處理器（CPU）。該處理器採用10nm「SuperFin」製程，據稱可以更低的功耗提供更快的速度；同時亦使用了全新Willow Cove核心架構與Iris Xe繪圖核心，並支援Thunderbolt4、Wi-Fi6等功能。

英特爾股升近3%，報52.3美元。據英特爾表示，其新一代Tiger Lake晶片在性能和電池壽命方面，比上一代的Ice Lake晶片有巨大飛躍，是最好的輕薄型電腦處理器。

另外，英特爾稱Intel Iris Xe Graphics 藉由最佳化 CPU、GPU、人工智慧（AI）加速、軟體最佳化和平台功能。AI 增強體驗包括增強音訊功能，能夠將背景噪音抑制工作從CPU卸載至 Intel Gaussian 與 Neural Accelerator 2.0（Intel GNA 2.0）、AI 加速背景虛化與視訊解析度升頻、最新的視訊解碼。

英特爾此次推出了9款第11代CPU，最高效能的為Core i7-1185G7，基本頻率為3GHz，最大超頻可達4.8Ghz。

值得注意的是，其主要競爭對手AMD（美︰AMD）目前已在手提電腦CPU上廣泛採用7nm製程晶片。

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編輯︰侯景成

美股 Intel AMD Thunderbolt 處理器 晶片

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