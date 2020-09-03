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【Tesla股價】Tesla最大外部股東減持　股價曾跌近1成、高位已回多少？（第二版）

即市財經 23:19 2020/09/03

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Tesla遭最大外部股東減持，股價暴跌。

電動車公司Tesla（美︰TSLA）的最大外部股東、基金公司Baillie Gifford減持Tesla。按照最新資料，其持股佔Tesla總股本由6.32%，降至不足5%。外電引述Baillie Gifford聲明稱，該基金仍是Tesla的長期支持者，減持僅是由於投資組合限制。Telsa股價最新報409.8元，暫跌8.4%，曾低見405美元、最多跌9.5%。

Telsa股價周三（2日）美股早段一度挫14.7%，低見405.12美元，收市跌幅收窄至跌5.8%，收報447.37美元。周四（3日）盤前交易時段，Tesla 最新跌逾7%，暫報414.81美元，較本周初期高位逾500美元，急回吐逾一成半。

總部位於英國的Baillie Gifford投資組合經理Jaillie Anderson表示，Telsa股價大幅上漲，意味着基金要遵守指引減少持股量，避免客戶的投資過度集中在某一隻股票。

Anderson表示︰「我們打算在未來很多年內保持Tesla的主要股東地位。」Baillie Gifford對Tesla的未來仍然非常樂觀，如果其股價出現大跌，亦有機會再次增加持股量。

Tesla此前宣布配股，詳見【下一頁】

Tesla的股份1拆5於周一生效，當日其股價大漲逾12%。其後Tesla於周二宣布配股，料通過發行新股集資最多50億美元。

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（第二版更新周四盤前股價）

編輯︰侯景成

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 減持 Tesla

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