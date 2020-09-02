【美股焦點】Spotify股價急瀉逾7%　被批自行審查「右翼」節目

▲ 由技術走勢來看，Spotify短期需力守50天綫 （即約265.12美元水平），否則近日形成的反彈浪或隨時告終

騰訊 （00700） 持有少數股權、音樂串流服務平台Spotify（SPOT） 股價連番攀升後，今日突然急挫，即瀉逾7%，股價一度插穿270美元大關。Spotify急跌期間，公司亦受批評，指其自行審查並刪除了與「右翼」嘉賓有關之節目。

美國知名podcast主持人Joe Rogan由昨日 （9月1日）起正式由YouTube「跳槽」到Spotify，涉及1億美元。Spotify用戶可在不需付費的情況下，觀看Joe Rogan獨家節目。不過，Joe Rogan支持者發現部分邀請了爭議性人士出席的獨家節目未能觀看，涉及的嘉賓包括極右派作家Milo Yiannopoulos、電台主播Alex Jones等。

外界原認為「跳槽」Spotify後，Joe Rogan的言論自由空間或更擴闊，惟目前狀況卻令部分支持者失望。

由技術走勢來看，Spotify短期需力守50天綫 （即約265.12美元水平），否則近日形成的反彈浪或隨時告終。截至本港晚上時間約11時30分，Spotify報270.66美元，挫7.2%。

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編輯：莫亦熙