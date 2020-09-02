  • 30°C
香港時間 : 2020902日 (三) 23:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】豬商四川天兆豬業遞上市申請　去年處置病豬虧逾3400萬元

即市財經 22:52 2020/09/02

分享：

豬隻養殖商四川天兆豬業遞交上市申請。

豬隻養殖商四川天兆豬業遞交上市申請，由富強金融資本擔任獨家保薦人。據招股文件披露，四川天兆豬業在中國營運47個豬隻養殖場，主要集中在重慶直轄市及四川省。公司計劃，上市後將每年溢利25%至40%以股息分派予股東；並擬將集資所得用作增建3座養殖場。

四川天兆豬業主要從事豬隻銷售、提供混合飼料及豬隻養殖服務凡輔助產品及服務，以及鮮肉銷售，去年總收入8.48億元人民幣，按年升67%。

養豬銷售毛利高　種豬銷售毛利率近8成

其中，豬隻銷售收益佔去年總收入85%，毛利率介乎62.7%至77.9%，以種豬銷售的毛利率最高。至於公司今年4月已暫停的鮮肉銷售業務，去年毛利率只得6.5%。

期內，天兆豬業錄得溢利4.85億元人民幣，按年大增超過11倍，整體毛利率48.4%，按年增加26.3個百分點。單計今年首4個月溢利2.34億元人民幣，按年亦升5.7倍。

集資所得用作興建新養殖場

天兆豬業同時將豬隻傳染病列為風險因素之一，或對生產、產品需求及業務造成重大影響。去年爆發的非洲豬瘟，公司減少受影響的6座養殖場及6個托養戶的豬隻數量，涉2.94萬豬隻；公司去年因流行病處置生物資產而錄得虧損淨額3,120萬元人民幣。

招股文件顯示，天兆豬業擬將集資所得用作在甘肅省蘭州市、新疆及重慶直轄市興建3座新的養殖場，餘下將用作償還銀行貸款等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】百勝中國9987招股啟動 一文看清大行最新目標價（附表）

【新股IPO】銀聯商務擬科創版上市　中金公司任輔導機構

【新股IPO】嘀嗒出行擬香港上市籌最多39億 最快本月遞交申請

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：趙穎妍

經濟 集資 IPO 四川省 甘肅省 香港 中國 甘肅 蘭州 重慶

上一篇文章

【恒指夜期】美股又衝高　恒指夜期又跑輸今跌81點（不斷更新）

下一篇文章

【中印衝突】印度再禁118款中國App 包括騰訊手遊PUBG、百度（附完整名單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【新股IPO】百勝中國9987今招股入場費23636元　國際配售已足額（第四版）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【Zoom股價】李嘉誠三分一身家來自ZOOM　ZOOM跌近一成仍值多少？（第二版）
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【定期存款】港元3個月定存最高4.3厘　存10萬賺息逾千元
【恒指夜期】美股又衝高　恒指夜期又跑輸今跌81點（不斷更新）
【恒指夜期】美股又衝高　恒指夜期又跑輸今跌81點（不斷更新）
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【美股焦點】Tesla拆股即宣布配股涉最多50億美元　股價即跌4.7%
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）
【限聚令放寬】晚市堂食周五起放寬至10時　健身中心、按摩院有條件恢復營業（附最新措施安排）