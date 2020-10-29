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【新股IPO】天兆豬業1248今起招股　一手入場費7838元

即市財經 11:34 2020/10/29

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天兆豬業將於10月29日起招股。

豬隻養殖商四川天兆豬業 （新上市編號：01248） 今起（29日）至11月6日招股，公司計劃發售3862萬股H股，招股價介乎26至38.8元，一手（200股）入場費7838元，預計於11月16日掛牌。獨家保薦人為富強金融資本。

集團集資所得款項的60%用於在甘肅蘭州以及新疆建造新豬隻養殖場；13%用於擴張重慶的養殖場；13%用於償還利息、其餘用於購買核心群種豬及一般營運資金及其他企業用途。

據招股文件披露，四川天兆豬業在中國營運47個豬隻養殖場，主要集中在重慶直轄市及四川省。公司計劃，上市後將每年溢利25%至40%以股息分派予股東；並擬將集資所得用作增建3座養殖場。

四川天兆豬業主要從事豬隻銷售、提供混合飼料及豬隻養殖服務凡輔助產品及服務，以及鮮肉銷售，去年總收入8.48億元人民幣，按年升67%。

養豬銷售毛利高　種豬銷售毛利率近8成

其中，豬隻銷售收益佔去年總收入85%，毛利率介乎62.7%至77.9%，以種豬銷售的毛利率最高。至於公司今年4月已暫停的鮮肉銷售業務，去年毛利率只得6.5%。

期內，天兆豬業錄得溢利4.85億元人民幣，按年大增超過11倍，整體毛利率48.4%，按年增加26.3個百分點。單計今年首4個月溢利2.34億元人民幣，按年亦升5.7倍。

集資所得用作興建新養殖場

天兆豬業同時將豬隻傳染病列為風險因素之一，或對生產、產品需求及業務造成重大影響。去年爆發的非洲豬瘟，公司減少受影響的6座養殖場及6個托養戶的豬隻數量，涉2.94萬豬隻；公司去年因流行病處置生物資產而錄得虧損淨額3,120萬元人民幣。

招股文件顯示，天兆豬業擬將集資所得用作在甘肅省蘭州市、新疆及重慶直轄市興建3座新的養殖場，餘下將用作償還銀行貸款等。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：趙穎妍、謝卓榮

經濟 集資 IPO 四川省 甘肅省 香港 中國 甘肅 蘭州 重慶

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