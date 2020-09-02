【螞蟻IPO】螞蟻楊冰當選《財富》雜誌「40名40歲以下商界精英」　張一鳴王興曾獲殊榮

▲ 除了楊冰，字節跳動創辦人張一鳴、美團（03690）創辦人王興亦曾獲得上述「40名40歲以下商界精英」榮譽

螞蟻集團掛牌前再有好消息，螞蟻旗下雲服務公司OceanBase行政總裁楊冰獲《財富》雜誌成功當選今年金融領域上的「40名40歲以下商界精英」。《財富》雜誌形容，楊冰為電子支付系統建立「更好、更快」的數據庫，可謂甲骨文公司（ORCL）行政總裁Larry Ellison 2.0。

除了楊冰，字節跳動創辦人張一鳴、美團 （03690） 創辦人王興亦曾獲得上述「40名40歲以下商界精英」榮譽。《財富》形容，楊冰所屬公司OceanBase旗下數據庫圴運算數度去年已超越甲骨文公司，目前更已能追蹤西安銀行、南京銀行等內地銀行的交易。

《財富》相信，中美關係緊張雖可能令OceanBase更難進軍美國市場，但補充指OceanBase或能在海外其他地方扮演與其在內地一樣重要的角色，並可能提高投資者對螞蟻IPO的興趣。

楊冰現年36歲，2009年時已加入螞蟻工作。

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編輯：莫亦熙