【新股IPO】百勝中國9987招股進行中　一文看清大行最新目標價（附表）

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【新股IPO】百勝中國9987今截孖展 暫錄86.9億超購約10倍（不斷更新）
中國餐飲巨頭百勝中國 （新上市編號：09987） 正招股當中，預計9月10日掛牌，每股最高發行價為468元或60.39美元，一手50股，入場費為23636元。作為本身在美股掛牌的大型餐飲股，不少大行亦有對其進行調研。
據《彭博》數據，截至周三（9月2日），對百勝中國看法「最牛」的摩根大通給予其65美元的目標價，即較港股招股價有約7.6%的潛在升幅；其次為富瑞，目標價為62美元。下表將詳列各大行對百勝中國的最新目標價。
|百勝中國目標價
|機構
|目標價
|評級
|日期
|摩根大通
|65美元
|增持
|7月30日
|富瑞
|62美元
|買入
|8月28日
|野村
|61.2美元
|買入
|7月30日
|華泰
|61.1美元
|買入
|7月31日
|建銀國際
|61.04美元
|跑贏大市
|8月12日
|晨星
|60美元
|持有
|8月17日
|Zacks Investment
|58美元
|中性
|8月18日
|摩根士丹利
|58美元
|增持
|7月30日
|高盛
|58美元
|買入
|7月22日
|星展
|57.6美元
|買入
|8月5日
|綜合19家機構平均目標
|58.68美元
|香港招股價上限
|60.39美元（468元）
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百勝中國旗下品牌包括肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）、東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY；截至6月底有9,900多家餐廳，主要覆蓋中國1400多個城市。百勝中國去年收入達87.76億美元，按年增4.3%；今年上半年收入為36.6億元，按年跌17.4%。
百勝中國在港上市後，以發售價上限計，市值達1960.9億元；若悉數行使超額配股權，已發行股份達4.25億股，百勝中國市值將達1989億元。
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編輯︰侯景成