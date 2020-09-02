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【新股IPO】百勝中國9987招股啟動 一文看清大行最新目標價（附表）

即市財經 22:18 2020/09/02

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百勝中國已正式在港啟動招股，料9月10日掛牌。

中國餐飲巨頭百勝中國  （新上市編號：09987） 正招股當中，預計9月10日掛牌，每股最高發行價為468元或60.39美元，一手50股，入場費為23636元。作為本身在美股掛牌的大型餐飲股，不少大行亦有對其進行調研。

據《彭博》數據，截至周三（9月2日），對百勝中國看法「最牛」的摩根大通給予其65美元的目標價，即較港股招股價有約7.6%的潛在升幅；其次為富瑞，目標價為62美元。下表將詳列各大行對百勝中國的最新目標價。

百勝中國目標價
機構 目標價 評級 日期
摩根大通 65美元 增持 7月30日
富瑞 62美元 買入 8月28日
野村 61.2美元 買入 7月30日
華泰 61.1美元 買入 7月31日
建銀國際 61.04美元 跑贏大市 8月12日
晨星 60美元 持有 8月17日
Zacks Investment 58美元 中性 8月18日
摩根士丹利 58美元 增持 7月30日
高盛 58美元 買入 7月22日
星展 57.6美元 買入 8月5日
綜合19家機構平均目標 58.68美元
香港招股價上限 60.39美元（468元）

本報持續更新百勝中國孖展額，請看【下一頁】

百勝中國旗下品牌包括肯德基、必勝客、塔可貝爾（Taco Bell）、東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY；截至6月底有9,900多家餐廳，主要覆蓋中國1400多個城市。百勝中國去年收入達87.76億美元，按年增4.3%；今年上半年收入為36.6億元，按年跌17.4%。

百勝中國在港上市後，以發售價上限計，市值達1960.9億元；若悉數行使超額配股權，已發行股份達4.25億股，百勝中國市值將達1989億元。

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編輯︰侯景成

香港股票 百勝中國－S（09987） 百勝中國（美：YUMC） IPO 餐飲股 餐廳 KFC 塔可鐘 必勝客

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