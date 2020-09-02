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【美股焦點】Macy's網上轉型好過預期資金早段出手追捧　惜納指其後倒跌拖累表現

即市財經 22:09 2020/09/02

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Macy's收入錄得35.6億美元，較外界估計的34.8億美元為佳

美國知名百貨公司Macy's （M）開市前公布第二季業績，轉型網上速度較預期快，網上銷售業務收入按年大升53%，繼而令整體收入及損失均好過預期。資金對Macy's業績看法正面，並出手買貨，Macy's股價盤前曾升約6%。

值得注意是，開市後納指倒跌，連帶Macy's亦由升轉跌，截至本港時間晚上約10時，報6.93美元，跌1.1%。

Macy's收入錄得35.6億美元，較外界估計的34.8億美元為佳，期內扣除一次性開支的虧損則為每股0.81美元，好過預期的1.77美元。值得注意是，Macy's收入雖好過預期，惟在肺炎疫情影響下，收入仍較去年的55.5億美元為差，按年計仍跌35.8%。

Macy's臨時首席財務官Felicia Williams估計，未來數月數碼業務增長將「稍為（slightly）」增強，惟鑑於國內社會事件持續，實體店舖的復甦速度將「稍為（slightly）」減弱。

因應疫情困難下營運前景未明朗，Macy's是次同樣未就往後營運表現提供財務指引。

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編輯：莫亦熙

美股 梅西百貨（Macy’s，美：M） 美元 納斯達克綜合指數

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