【企業需知】「預先批核還息不還本」計劃延長6個月　廠商會：及時雨

▲ 香港金融管理局宣布，延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至明年4月。（資料圖片）

在新冠肺炎疫情下， 部分企業仍然面對資金周轉困難，香港金融管理局今日（2日）宣布，延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至明年4月，香港中華廠商聯合會表示歡迎。

金管局延「預先批核還息不還本」半年 中小企融資擔保貸款延遲還本一併延長（第二版）

合資格銀行企業客戶於今年11月至明年4月期間的貸款本金還款期延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則延長90天。金管局已經發信要求所有參與銀行採取措施落實新安排。

廠商會指，疫情反覆令經濟的重啟一波三折，社會各界在未來一段時間內恐難完全恢復正常運作。鑒於經濟復元需時以及目前金融市場的信貸環境仍難言寬鬆，加之不少企業在疫後重整業務亦需投入更多資源，政府的資金支持至關重要。廠商會相信金管局的新措施對減輕企業的現金流壓力能，發揮「及時雨」的作用。

促為製造業、進出口貿易業提供補助

同時，廠商會亦希望特區政府能盡快推行「防疫抗疫基金3.0」，針對部分行業制訂進一步的支援和紓緩措施，包括為遭受中美貿易戰和疫情雙重打擊的製造業和進出口貿易業業者提供現金補助。

【限聚令放寬】晚市堂食延至10時 酒樓：放寬每枱人數才見曙光

【限聚令放寬】變陣吸客促銷 晚間堂食放寬帶動Moiselle生意升3成

責任編輯：蘇穎琪