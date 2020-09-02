金管局延貸款支援措施　中小企總商會：望銀行鬆少少、別削信貸額度

▲ 有中小企商會透露，近月有從事餐飲及旅行社的會員，被銀行取消部分借貸額度。（資料圖片）

金管局延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至明年4月；中小企融資擔保計劃的八成及九成信貸擔保產品的延期還本亦都一併延長6個月，延期上限由12個月增加至18個月。商界普遍歡迎措施延長，但有中小企商會透露，近月有從事餐飲及旅行社的會員，被銀行取消部分借貸額度，直言「希望銀行可以鬆少少」。

金管局今日夥「銀行業中小企貸款協調機制」宣布，將「預先批核還息不還本」延長至明年，合資格銀行企業客戶於2020年11月至明年4月期間的貸款本金還款期延長6個月，貿易融資貸款本金還款期則延長90天。

總商會：一直有向政府反映中小企嚴峻的資金狀況

香港總商會總裁梁兆基表示，受持續的疫情影響，許多企業都面對資金周轉困難，因此商會歡迎金管局及按證保險公司延長有關支援措施。他續指，一直透過商會的立法會代表與政府及監管機構反映，特別是中小企的企業面對的嚴峻資金狀況，今次樂見當局回應企業的訴求，相信有助企業紓緩現金流不足的問題。

中小企總商會：有會員被銀行減低信貸額度

香港中小型企業總商會會長巢國明受訪時表示，今次對中小企的致命傷在於疫情肆虐時間較預期更長，國外的疫情仍然未受控，重挫出入口等行業，而政府早前推出的百分百擔保貸款、及銀行貸款展期等措施，均對商界「有好大幫助」。

但巢國明透露，疫情下有會員的生意額幾乎「腰斬」，並知悉有部分會員已經被銀行調低借貸額度，面臨要立即清還原有貸款的困難，他續指由於中小企貸款普遍以物業作抵押，「好在樓市無大調整」。他強調目前仍只屬個別情況，亦有向當局反映情況。

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