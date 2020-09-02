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【美股焦點】瑜伽至愛Lululemon　無懼疫情績前可部署

即市財經 21:14 2020/09/02

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Lululemon瑜伽服飾深受市場追捧

瑜伽界趨之若騖的Lululemon（美：LULU），在本港也有不少忠實粉絲，一條瑜伽褲賣1,000元，也有不少女士心甘情願付錢，因為品質好，更有「顯瘦」的效果；一件瑜伽衫賣約700元，一張瑜伽墊賣近700元，一條橡筋賣約100元。如果閣下家中買了不少Lululemon的產品，花了不少錢，不妨買入美股Lululemon，就當做對沖生活開支吧！

Lululemon下周二（8日）將公布季度業績，在疫情影響下，市場預期Lululemon的營收和盈利均會下調，已是普遍共識。但在業績公布前，不少分析師對其前景仍然維持樂觀，並上調目標價。從Lululemon的走勢可見，股價屢創新高，昨更一枝大陽燭抽上，似乎預視Lululemon的業績表現，將勝預期。

高檔品牌　忠誠度高

隨着疫情逐漸緩和，相關不利影響逐漸減弱。Lululemon以高檔品牌見稱於瑜伽界，忠誠度一向高，故產品售價一直企硬，而股價走勢亦一直強勢，持續守於上升軌上。Lululemon最新以5億美元收購了Mirror，正是近期經常出現在youtube的廣告，跟着智能健身鏡就能在家做運動。

其實Mirror正正能捕捉一眾年輕人的潮流。關閉時，它是一面普通的鏡子；打開時，就是一部有嵌入式攝像頭和揚聲器的交互式鏡面顯示屏，可以實時反映用戶的運動狀態，也能看到一起健身的教練和同學，隨時隨地將屋企變成家庭健身室。而且，Mirror每周上戴逾70款新的直播健身課程，吸引不少年輕人繼續做運動。因此，Mirror可望成為Lululemon新增長動力，不妨伺機部署。

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編輯：江麗琦

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