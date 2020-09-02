美國神秘男著飛行裝現3000呎高空 FBI介入調查

▲ 美國洛杉磯機場早前接獲機師報告，指飛行期間目睹有神秘男子身著飛行裝，現身3,000呎高空。

美國洛杉磯機場早前接獲機師報告，指飛行期間目睹有神秘男子身著飛行裝，現身3,000呎高空，在客機附近範圍飛行。據悉，美國聯邦調查局（FBI）及美國聯邦航空管理局（FAA）都已介入調查。

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《紐約時報》報道，美國航空（American Airlines）航班AA1997周日（8月30日）由費城起飛，機師於晚上6時35分報告指，飛行期間目睹有神秘人穿著飛行背囊經過。

航空管制員當時詢問機師在甚麽位置看到該人，機師指該人位於客機左側約274公尺。約30秒後，另一名捷藍航空（JetBlue）的機師也發現該名神秘男子。

《紐約時報》指，聯邦調查局及聯邦航空管理局都正調查事件。至於美國航空及捷藍航空都拒絕評論事件。

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俄亥俄州立大學航空學教授Seth Young指出，洛杉磯機場附近一帶屬繁忙空域，再加上該男子非常接近客機飛行，形容行為非常危險。

他又表示，由於近年機場周圍的無人機等飛行器數量有所增加，FAA制定了在機場附近區域飛行的規則，如要在航空管制空域飛行更要獲得FAA授權。

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責任編輯：鄭錦玲