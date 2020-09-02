【港股追蹤】 數碼通純利大跌四成 將推出5G家居寬頻服務

電訊股數碼通 （00315） 公布，下半年度純利錄得3.79億元，按年跌逾四成，每股盈利33.8仙，每股派末期息15仙，去年同期則派21仙，全年共派息29.5仙，符合75%派息比率政策。

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期內，集團的收入按年跌17%至69.86億元。服務收入按年跌1%至45.8億，當中漫遊收入大幅下跌25%，而流動服務月費計劃ARPU下降6%至210元。由於手機銷售業務表現疲弱，手機及配件銷售額下跌36%至24.06億元。副主席及執行董事馮玉麟於網上業績會議表示，全年每用戶平均收入（ARPU）下跌的原因主要來自漫遊服務受新冠肺炎疫情影響，若不包括漫遊服務則只是輕微下跌，對下年度的ARPU有信心可保持平穩。

另外，數碼通5月在港推出5G服務。數碼通指，業務仍在起步階段，但不少現有客戶於續約時會選用5G服務，成績令人鼓舞。未來將會進一步提升網絡質素及覆蓋率。而集團亦將推出5G家居寬頻服務，將針對現時寬頻費用高昂及速度緩慢的問題，為家庭用戶提供價錢合理、簡單便捷的高速網絡服務。

集團副主席兼執行董事馮玉麟表示，集團本年度資本開支約6.4億元，下年度亦是差不多，預計2020至2024年的資本開支與2015至2019年4G發展時期相若。馮玉麟又指，數碼通是具潛質的業務，無意賣盤。

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