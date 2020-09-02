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【宏觀中國】急不及待出外散心　「十一」火車票搜索量升八成

股樓投資 20:53 2020/09/02

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國內「十一」假期的火車票開始預售，周三（2日）在綫上渠道可以購買10月1日出發的車票，至於車站售票窗口、代售點的預售期為28日，比綫上渠道遲兩日，即周四（4日）才能買到10月1日開出的車票。

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事實上，自疫情之後，大部分人在家悶到發慌，有機會都想趁機出外散心，加上今次「十一」國慶與中秋節重叠，更加令人想玩多幾日。

據去哪兒網的數字顯示，由8月31日至今，「十一」假期火車票的搜索量按年大升83%。其中，9月30日和10月1日，由北京至哈爾濱、深圳至長沙的部分車次已暫無車票。

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另外，其他預訂熱門的綫路，還包括廣州至湛江、深圳至廣州、北京至西安、深圳至武漢、北京至長春等。

據了解，對於沒搶到車票的乘客，可以使用中國鐵路12306網站和APP內的「候補購票」功能，免費排隊候補，當有其他乘客退票，系統將自動兌現車票。

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記者：林衛

鐵路 火車 中秋節 國慶 經濟

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