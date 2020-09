【宏觀中國】急不及待出外散心　「十一」火車票搜索量升八成

國內「十一」假期的火車票開始預售,周三(2日)在綫上渠道可以購買10月1日出發的車票,至於車站售票窗口、代售點的預售期為28日,比綫上渠道遲兩日,即周四(4日)才能買到10月1日開出的車票。

事實上,自疫情之後,大部分人在家悶到發慌,有機會都想趁機出外散心,加上今次「十一」國慶與中秋節重叠,更加令人想玩多幾日。

據去哪兒網的數字顯示,由8月31日至今,「十一」假期火車票的搜索量按年大升83%。其中,9月30日和10月1日,由北京至哈爾濱、深圳至長沙的部分車次已暫無車票。

另外,其他預訂熱門的綫路,還包括廣州至湛江、深圳至廣州、北京至西安、深圳至武漢、北京至長春等。

據了解,對於沒搶到車票的乘客,可以使用中國鐵路12306網站和APP內的「候補購票」功能,免費排隊候補,當有其他乘客退票,系統將自動兌現車票。

記者:林衛