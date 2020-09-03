【新股IPO】傳內地網約車嘀嗒出行擬上市 最快年底集資3至5億美元

外電引述消息指，內地網約車公司嘀嗒出行有意來港上市，集資3億至5億美元（約23億至39億港元），最快月內或下月遞交上市申請，現正跟財務顧問探討上市事宜，相信可能在年底或明年初上市。

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其實，早在今年1月已開始傳出嘀嗒出行有意尋求融資3億美元，並有意上市的消息。公司於2014年9月由宋中傑創辦，最初叫嘀嗒拼車，主營順風車業務，2017年10月正式上綫出租車業務。2018年1月18日更名為現在名字。目前有出租車和順風車兩塊業務。嘀嗒出行股東包括蔚來資本、IDG資本，蔚來（美：NIO）創辦人李斌為嘀嗒出行董事長。

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截至今年8月底，嘀嗒出行的整體註冊用戶數已突破1.8億，註冊車主數突破1900萬，認證通過車主超過1000萬；累計註冊出租車司機數量超過190萬，累計認證通過出租車司機數量超80萬。

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記者：張以正