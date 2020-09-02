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華為手機制裁失優勢　傳OPPO增生產訂單搶佔市場

科技 20:31 2020/09/02

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近日，内地媒體引述消息人士指出，中國手機品牌OPPO正計劃增加手機生產訂單，企圖搶佔華為在歐洲市場的佔有率。

華為持續受到美國制裁打壓，導致其在手機市場受影響。近日，有内地媒體引述消息指出，中國手機品牌OPPO正計劃增加手機生產訂單，趁華為受阻之際，企圖搶佔其在歐洲的市場佔有率。

據報道，最近中國手機品牌OPPO內部消息傳出，考慮到手機市場回溫，該公司計劃提升產量，將手機生產訂單數量提升至8,500萬至1億部。消息人士表示，OPPO此舉可能是為了擴大拓展歐洲市場，以迅速填補華為在歐洲市場的空缺。

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據市場調查機構IDC報告指出，OPPO於本年第2季，全球及内地市場的出貨量均出現衰退，但市場佔有率仍保持全球排名第5位。另外，本年第二季OPPO 的歐洲出貨量，對比去年同期增長41%，與華為和小米共列為前5名。

除了內地市場之外，歐洲是華為重要的市場之一。早前，華為手機因缺乏支援 Google 旗下的GMS應用服務，導致歐洲市佔率出現下滑情況，競爭優勢大減，其他手機品牌有望瓜分華為市佔率，料小米、OPPO及三星等手機品牌將受惠。

責任編輯：李寶如

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