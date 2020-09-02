【美國疫情】紐約市復課受阻 延至月底重開學校

▲ 紐約市政府與工會達成協議，因應新冠肺炎疫情推遲至9月21日重開學校。

美國的新冠肺炎疫情持續，但美國總統特朗普堅持推動學校復課。紐約市擁有美國最大學區，原計劃於下周四（10日）復課，但遭到工會反對。紐約市政府與工會達成協議，推遲至9月21日重開學校。

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路透社報道，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周二（1日）宣佈，已經和教師工會達成共識，由9月16日開始網上授課，延至9月21日復課。白思豪表示，同意延期復課是要確保採取足夠的防疫措施，同時確保教職員有足夠時間準備復課。

由教師聯合會（UFT）領導的紐約工會，認為紐約市未有採取措施保護教職員及學生，憂慮疫情於校園擴散。UFT主席上月更曾威脅指教師或會罷課，試圖阻止政府如期復課。

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按照工會與紐約市政府達成的協議，政府每月要安排110萬學生及教職員進行新冠病毒檢測，也要向校方提供足以使用30日的口罩及防疫用品，同時也要提供社交距離、建築物通風系統及校車接送學生等方面的指引。

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責任編輯：鄭錦玲