【涼風有信Vincent@iM網欄】 願世界和平 共融的故事

各位讀者好，今集不談術數，只想說一個故事。

話說遠古的神話時代，盤古開天之後，天地間陰陽未定，大地仍是一片冰洋。這段冰河時期由「水神共工亅作為大地的統治者。

經歷萬年冰封歲月，有另一神祗向水神提出挑戰，野心勃勃的圖打破這段冰封統治，祂就是「火神祝融亅。

兩神水火不容、互不相讓，最後終於約定決一死戰。這場水火大戰歷時逾年，鬥得日月無光、生靈塗炭。最後由挑戰者火神取得勝利，冰河時期宣告結束，大地從此進入火器時代。

但奈何，這場水火大戰重創了大地，令萬獸死傷狼藉，環境嚴重破壞，更令天空上穿了個大洞。贏來的土地根本不能夠繁衍生命，這場大戰是徒枉然。

此時，創造之神「女媧氏」不忍見蒼生受苦，決心修補這個已破毀的天地。祂先煉石補青天，再以泥土創造了生命，稱為「人類亅。

這個稱為人類的新生命，智慧非凡，配合火神所賜的「火種亅，文明很快便開始發展起來。

人類文明得以迅速建成，但這時，女媧開始擔心了。祂想起水火大戰帶來的後患，擔心人類有一天會重蹈水神和火神的覆轍，因為野心和私慾再次毀滅大地。

最後，祂決定把一份最重要的禮物留給人類，就是「愛亅。藉著愛，祂希望人類懂得如何相處，互相包容，求同存異。

後來人類為了紀念女媧這份精神，以及要後人以水火之戰為鑑，便取了水神的「共」，及火神的「融亅，合成「共融」一詞。寓意人類日後不論遇到多大的對立局面都要學習和平共處，「共融」而活。

這個故事相信大家都耳熟能詳。但當中的橋段，又有否覺得似曾相識？

火，代表人類的文明。由原始人開始鑽木取火，懂得用火煮食；直至愛迪生利用電流生光，工業革命興起，至今，我們生活上的所有東西都與火有關，能源、科技亦然。

這個火器時代到「九運」將會大行其道。九運以火為尊，除了漫天科技，真正的機械世紀來臨，全球暖化亦會達致最嚴重級別。同時，戰爭、叛亂亦屬火，所以未來最令人擔心的始終是人類間的紛爭。

似乎女媧的預言快要成真。祝願世界和平、人類共融

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