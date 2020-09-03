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【疫市營商】MOMAX疫下調整產品策略　研消毒電子產品掀生意升

商業 08:00 2020/09/03

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MOMAX創辦人及行政總裁鄭冬生指，品牌在疫情間即時作出產品策略調整，研發出更多健康及清毒電子產品。（林宇翔攝）

在新冠肺炎疫情下，消毒產品渴市。本地消費電子產品品牌MOMAX 在去年研發了一款消毒電子產品，恰巧碰上疫情爆發而大賣，帶動公司生意逆市上升。品牌發展成功關鍵，在於大膽創新及具前瞻性。

MOMAX 於2004年在香港創立，品牌起初營運重點只是圍繞手機配件，其後則進行轉型，將產品種類更多樣化。品牌創辦人及行政總裁鄭冬生指，由於科技日新月異，明白到只單靠售賣手機配件產品並不能令品牌長青，故逐於4G時代來臨前先行實踐轉型。

品牌轉型後生意一直穩步向上，鄭認為，成功關鍵在於大膽創新及具前瞻性，例如品牌去年首度涉足消毒電子產品，研發了一款紫外光手機消毒盒。他坦言，推出此產品時仍然是摸索階段，起初銷售反應確實一般 ，剛巧新冠肺炎疫情爆發卻令該產品大賣，更接獲不少企業用作禮品訂製之訂單，實屬意料之外。

有見市場對該款消毒電子產品反能熱烈，公司亦隨即在疫情間迅速研發更多相關產品，帶動上半年整體銷量按年上升約30%。鄭認為，執行力迅速亦是成功要素之一，「即使已洞悉市場所需，更重要的是如何將產品快速推進市場」；而對MOMAX來說，一般而言三至六個月內就可完成研發及生產，並把產品推進市場。

MOMAX在疫情間推出多款健康及消毒電子產品，圖為殺菌消毒科技水製造機。（林宇翔攝）

品牌目前有將產品銷至約50個市場，惟鄭坦言，拓展海外市場時亦面對一定挑戰，除了各個市場有不同的產品安全條例、認證標準限制等，加上海外市場已有多個知名大型電子消費品品牌，「香港品牌」要成功進入市場確要多花功夫。因此，MOMAX尤其注重於產品設計，在香港及深圳均設立產品研發中心，不過他強調，作為中小企，投資產品研發並不能天馬行空，而是要從用戶習慣出發方能取得成功，以其家電產品為例，大部份也兼備無線充電功能，用家可一物兩用。

MOMAX大部份家電產品均兼備無線充電功能，用家可一物兩用。（林宇翔攝）

展望未來，鄭希望品牌有更大發展空間，兼能定位成國際品牌。雖然疫情帶來一定影響，但他認為，經歷大半年後已有基礎應對。再者，品牌已早已在2018年佈局，研發不同的物聯網電子產品，兼設立自家流動應用程式以建立智能產品生態圈，冀可以在5G時代到來時早佔先機。

記者:蘇穎琪

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