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【品牌聯乘】鴻福堂夥余仁生推優惠　雙方會員買指定產品8折

商業 20:30 2020/09/02

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鴻福堂與余仁生為雙方會員呈獻優惠，包括鴻福堂會員專享余仁生產品一次性8折優惠、余仁生會員專享指定鴻福堂產品8折優惠等。（鴻福堂提供圖片）

繼早前鴻福堂與余仁生宣佈展開策略合作後，今日起，兩個品牌為雙方會員及客戶呈獻一系列獨家優惠，包括鴻福堂會員專享余仁生產品一次性8折優惠、余仁生會員專享指定鴻福堂產品8折優惠等。

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即日起至2020年9月30日，鴻福堂會員憑指定優惠券，於余仁生香港專門店 (不包括綜合醫療診所、網店、專櫃及展銷會)購物，即可享有「一次性」正價貨品8折優惠。而即日起至2020年12月31日，鴻福堂會員憑自家CLUB會員卡，於余仁生香港專門店購物，均可享有正價貨品9折優惠。

即日起至 2020年12月31日，余仁生會員憑優惠碼到鴻福堂全線分店，以正價購買任何自家湯、自家涼茶、或豆漿及滋潤甘露系列1件，即可享8折優惠。同期，余仁生會員加入成為鴻福堂自家CLUB會員，並儲值300元或以上，即送高達305元迎新禮物，包括燒賣劵、8元購物劵、買一送一劵等。

此外，鴻福堂與余仁生會於雙方的指定分店設置產品專櫃，透過兩個 品牌合共約 140 家廣闊的零售網絡，方便客人以優惠價隨時選購保健養生產品。

想知品牌聯乘是否有用？了解請按【下一頁

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責任編輯：朱悅瀅

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