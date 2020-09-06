【致富故事】日男500美元闖美國　靠賣醬汁賺250億日圓成富豪

每位富豪都有自己的致富之路，日本有位男士1964年只帶著500美元飛到美國，僅靠醬油和味醂，成功在美國白手起家，勁賺250億日圓成為富豪，入住佔地超過88萬平方呎的超級豪宅，成為當地名人。

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這位富豪的故事由日本綜藝節目所發掘，該節目專門尋找居於世界各地的日本名人，節目組2年前在美國波特蘭發現一位名為吉田（Yoshida）的日本男士。吉田是美國熱銷醬汁「Yoshida燒烤汁」的創辦人，小時候家境貧困，1964年只有10多歲的他，只拿著500美元到美國闖一闖。

他先在美國開辦空手道學校，但後來卻因美國經濟蕭條，投資失敗而欠下債務。吉田當時想起媽媽特製的日本燒肉汁，決定推出燒烤汁，「Yoshida燒烤汁」由此誕生，最終成功大賣，之後更出口至歐洲、中國等地，令他成為富豪。

現時，吉田在美國的豪宅有88萬平方呎之大，庭院內更有一條河流，還有一個能容納數百位觀眾的場地，可舉辦音樂會。

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責任編輯：楊子瑩