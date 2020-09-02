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【新股IPO】銀聯商務擬科創版上市　中金公司任輔導機構

即市財經 19:33 2020/09/02

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中國銀聯旗下的銀聯商務，擬在科創板上市，並由中金公司擔任輔導機構。（路透社）

內地傳媒報道，中國銀聯控股旗下、綜合支付與信息服務商銀聯商務，擬在科創板上市，並由中金公司擔任輔導機構。據報，銀聯商務估值高達230億元人民幣。

報道指，上海證監局日前發表「銀聯商務科創板IPO輔導備案情況」的告示，由中金公司擔任輔導機構。而中金公司亦發布《關於銀聯商務股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市輔導備案情況報告公示》。

中金公司表示，根據中證監及上海監管局對輔導工作的要求，輔導工作分兩個階段，第一階段集中學習和培訓，診斷問題並提出解決；第二階段輔導重點在於完成輔導計劃，進行考核評估，做好首次公開發行A股股票並在科創板上市申請文件的準備工作。

銀聯商務2002年底成立，專門從事線下、互聯網及移動支付的綜合支付及信息服務機構。在2019年1月至8月期間，受理各類交易77.8億筆、涉資9.7萬億元，是內地規模最大的綜合支付服務機構之一。

報告顯示，銀聯商務並無實際控制人，銀聯商務持股5%以上的股東，分別有：聯銀創投、光際尚嘉、浙民投、鼎建華新。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：趙穎妍

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