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【日本新首相】菅義偉僅代表安倍政府 以往外交言論難作準

環球政治 14:45 2020/09/14

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日本首相安倍晉三請辭，觸發執政自民黨總裁選舉，人稱「令和大叔」的內閣官房長官菅義偉當選自民黨總裁，將接任日本首相。在中美角力的世界大格局下，菅義偉的外交觀備受關注，雖然參選後已表明外交、政治、經濟等立場，但僅被視為延續安倍路線。菅義偉的個人看法似乎仍是個謎，這就跟他長期身為官房長官有關。不過，從今次自民黨總裁選舉的操作，仍可預視新一屆政府路線的端倪。

  • 菅義偉素來慎言，昔日發言僅代表安倍政府
  • 官房長官職責「困身」，缺乏國際外交聯繫
  • 安倍選舉操作具心思，保路線在新政府延續

「令和大叔」菅義偉宣布參選自民黨總裁：【下一頁】

先簡單介紹一下菅義偉，有別於日本絕大部分政客，他並非出身政治名門，只是來自秋田縣的尋常農戶家庭。他高中畢業後往東京「闖一闖」，工作兩年後重投校園，到法政大學法學部就讀政治學科，畢業後輾轉做過一些議員秘書，逐步建立政界人脈。

菅義偉1987年在橫濱當選市議員，9年後成為眾議員，在日本政壇一步步爬上去。到2012年9月，獲安倍晉三看中，成為自民黨代理幹事長，同年12月成為安倍政府的官房長官，一直做到今時今日，成為日本史上任期最長的官房長官。

日本內閣未必設有副首相，而官房長官就是僅次於首相的權力第二人，其職務極廣，猶如白宮幕僚長。除了負責協調內閣、國會和行政部門，官房長官也因為日本政府不設發言人一職，而需要負起相關職務。

在任內的7年多時間，菅義偉每日早上和下午各一次向記者發言，交代政府立場，幾乎從不間斷。即使經常面向記者，但菅義偉幾乎沒有被捉到失言，堪稱日本政壇異類。

菅義偉為人謹慎，幾乎從無談論個人觀點，倘若以他任內發表的對外立場，只會捉錯用神，因為他純粹是轉達安倍晉三政府的立場，根本不能作準。因此，即使是親自民黨的日本傳媒，對菅義偉外交觀的掌握也是不多。

而他日日充當政府發言人，也無甚機會外訪，或會晤外國政要。可以預期，他的國際外交聯繫有限，遠不如安倍晉三。因此，菅義偉外交路線的具體走向，可能要到他任命外相，才能從中更準確掌握。

安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱：【下一頁】

安倍晉三的黨總裁選舉操作，就是要把石破茂排除在外。

不過，從安倍晉三對今次自民黨總裁選舉的操作，也可以在一定程度推斷出，菅義偉一旦上台，其政府很大機會延續安倍路線。

雖然安倍晉三以健康理由黯然下台，但他仍有繼續露面，且看來精神不錯，健康狀況未必太差。至於何解選擇辭職，相信跟他的內閣支持度愈見低迷有關。眼見致力推動的修憲和東京奧運成事機會日減，安倍晉三在徹底成為跛腳鴨政府之前，及早為接班作出部署，才是更明智之舉。

在云云參選人當中，安倍晉三絕不容「反安倍」的石破茂選上，否則所建立的政策勢被全盤推翻。但石破茂是民意支持度最高的一人，安倍晉三需要更有技巧的操作，就是利用當前日本疫情重燃的名義，避免全黨選舉，改為議員和地方代表投選，藉此把黨內支持不足的石破茂先行踢出局。

至於餘下人選，不論是菅義偉或前外相岸田文雄，都是安倍內閣的人，前者是他的左右手，後者則是提拔對象。他們的路線大體都會繼承安倍晉三，只是跟隨的比例將是百分百，抑或是六、七、八成的分野，這對安倍晉三來說，都是安心之選。

毫無疑問，安倍晉三的路線很大機會在新一屆政府得以延續，維持現有親美大方向，跟隨美國把中國視為挑戰對象的方針。

石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵：【下一頁】

疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難：【下一頁】

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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