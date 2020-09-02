  • 31°C
香港時間 : 2020902日 (三) 20:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【安倍辭職】菅義偉從不談外交路線 卻可從選舉操作見端倪（訂戶專享）

環球政治 19:33 2020/09/02

分享：

日本首相安倍晉三請辭，觸發執政自民黨總裁選舉，人稱「令和大叔」的內閣官房長官菅義偉周三（2日）正式宣布參選，旋即成為接替安倍晉三的熱門人選。在中美角力的世界大格局下，菅義偉的外交觀備受關注，但偏偏至今是個謎，這就跟他長期身為官房長官有關。反而從今次自民黨總裁選舉的操作，更可預視新一屆政府路線的端倪。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

相關文章

【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵
2020/08/31
【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵
【安倍辭職】安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱
2020/09/01
【安倍辭職】安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱
【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難
2020/08/28
【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難
【安倍辭職】「令和大叔」菅義偉宣布參選自民黨總裁
今日
【安倍辭職】「令和大叔」菅義偉宣布參選自民黨總裁
【安倍辭職】菅義偉成首相大熱 決戰石破茂及岸田文雄
今日
【安倍辭職】菅義偉成首相大熱 決戰石破茂及岸田文雄

最新專欄文章 更多

FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤（訂戶專享）
今日
FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤（訂戶專享）
【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享）
2020/09/01
【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享）
【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享）
2020/09/01
【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享）
【安倍辭職】安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱
2020/09/01
【安倍辭職】安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱
【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵
2020/08/31
【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵
日本自由民主黨 菅義偉 外交 政治 選舉 安倍晉三 辭職 日本

上一篇文章

前白宮發言人稱遭金正恩調情 特朗普笑言要其赴北韓

下一篇文章

【美國疫情】特朗普堅決復課 派病毒測試劑予學校
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月02日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月02日 時間20:00）
【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力
【移民澳洲】向新移民提供無限時免費英語課 政府望增凝聚力
【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享）
【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享）
【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口
【BNO移民】英國擬大幅加稅 填補財政缺口
【新冠疫苗】60年前悲劇為鑒 推出過急反變災難
【新冠疫苗】60年前悲劇為鑒 推出過急反變災難
【美國示威】洛杉磯警連開20槍擊斃黑人 引發民眾示威
【美國示威】洛杉磯警連開20槍擊斃黑人 引發民眾示威