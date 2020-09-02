【安倍辭職】菅義偉從不談外交路線 卻可從選舉操作見端倪（訂戶專享） 環球政治 19:33 2020/09/02 分享： 日本首相安倍晉三請辭，觸發執政自民黨總裁選舉，人稱「令和大叔」的內閣官房長官菅義偉周三（2日）正式宣布參選，旋即成為接替安倍晉三的熱門人選。在中美角力的世界大格局下，菅義偉的外交觀備受關注，但偏偏至今是個謎，這就跟他長期身為官房長官有關。反而從今次自民黨總裁選舉的操作，更可預視新一屆政府路線的端倪。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵 2020/08/31 【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵 【安倍辭職】安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱 2020/09/01 【安倍辭職】安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 2020/08/28 【安倍辭職】疫情挫日本經濟 安倍晉三指定接班更難 【安倍辭職】「令和大叔」菅義偉宣布參選自民黨總裁 今日 【安倍辭職】「令和大叔」菅義偉宣布參選自民黨總裁 【安倍辭職】菅義偉成首相大熱 決戰石破茂及岸田文雄 今日 【安倍辭職】菅義偉成首相大熱 決戰石破茂及岸田文雄 最新專欄文章 更多 FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤（訂戶專享） 今日 FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤（訂戶專享） 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 2020/09/01 【美國大選分析】防範特朗普爆冷 須掌握民調盲點（訂戶專享） 【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享） 2020/09/01 【中澳貿易戰分析】斬纜中國聯繫 澳洲大學迎翻天巨變（訂戶專享） 【安倍辭職】安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱 2020/09/01 【安倍辭職】安倍晉三黯然退下 誰人接班也難捱 【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵 2020/08/31 【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵 日本自由民主黨 菅義偉 外交 政治 選舉 安倍晉三 辭職 日本 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入