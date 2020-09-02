【安倍辭職】菅義偉從不談外交路線 卻可從選舉操作見端倪（訂戶專享）

日本首相安倍晉三請辭，觸發執政自民黨總裁選舉，人稱「令和大叔」的內閣官房長官菅義偉周三（2日）正式宣布參選，旋即成為接替安倍晉三的熱門人選。在中美角力的世界大格局下，菅義偉的外交觀備受關注，但偏偏至今是個謎，這就跟他長期身為官房長官有關。反而從今次自民黨總裁選舉的操作，更可預視新一屆政府路線的端倪。

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