【新股IPO】百勝中國9987招股第二日反應一般　孖展借出約70億元超購近8倍

百勝中國（新上市編號：09987）進入招股第二日，不過反應依然難與上星期招股的農夫山泉（新上市編號：09633）匹敵。綜合多間券商，百勝中國共借出近70億元孖展額，相當於公開發售部分錄得超額認購近８倍。

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百勝中國本周二（1日）起至周五（4日）招股，下周四（10日）掛牌；入場費23,635元，被指為貴絕今年新股。該股將發售4191萬股，發售價最高468元，每手50股；定價預期將會在周四或之前參考在紐交所最後一個交易日的收市價釐定。

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百勝中國旗下雖然有多個品牌，但單是肯德基（KFC）和必勝客（Pizza Hut）已分別佔去年收入約68.8%及23.4%，兩大品牌共佔去年收入高達92.2%。百勝中國早於1987年在北京開設第一間肯德基（KFC），在內地營運超過30年；截至今年6月底，公司共有9,900多間餐廳，覆蓋超過1,400個主要位於中國的城市。過去亦不斷擴大餐廳網絡，包括旗艦品牌肯德基及必勝客，以及小肥羊、黃記煌、塔可貝爾等新興品牌。

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除了必勝客和肯德基，百勝中國旗下還有塔可鐘（Taco Bell）特許經營權，旗下有內地品牌如小肥羊、黃記煌。公司昨日指出，集資額將用於擴張及深化餐廳網絡，投資於數字化、供應鏈、優質資產等， 以及一般資金。截至今年6月底，公司擁有9954 家餐廳，覆蓋中國逾1400 個城鎮。

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記者：張以正