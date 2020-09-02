【美股焦點】非洲裔加盟商指種族歧視　向麥當勞索賠近10億美元

▲ 麥當勞在美國被指涉及歧視，被索償超過10億美元。

根據外媒報導，52位前非洲裔麥當勞加盟商向美國法院對麥當勞提出訴訟，指後者對非洲裔加盟商涉及種族歧視，包括引導非洲裔加盟商在非洲裔居民聚居的街區設立商鋪，相比麥當勞向白人加盟商建議的地點，非洲裔加盟商的地區通常需要支付更高保險費用及保安開支，然而收入卻較低。根據文件，非洲裔加盟商的店鋪每間平均收入約200萬美元，較整體平均低超過70萬美元。

這52位前加盟商指，因為麥當勞管理不善，令他們在2010年到2020年期間，關閉超過200間店舖，要求麥當勞對每間損失的店鋪賠償400萬至500萬美元，總金額超過10億美元。

麥當勞CEO Chris Kempczinski回應指，希望法院能進行徹底而客觀的調查，並不認同指控內容，公司會進行強而有力的辯護。Chris Kempczinski於6月接受CNBC訪問時指，麥當勞為黑人社群創造百萬富翁的數目，較世界上任何一間公司都多，但仍然有很多加強的地方。

早前麥當勞曾指，非洲裔加盟商近年佔整體比例並沒有改變，但根據美國Business Insider的報道，美國麥當勞中的黑人加盟商比例已由2007年的13.4%跌至2017年的12.5%。

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編輯：謝克迪