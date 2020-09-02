【每日焦點】上半年iPhone 11全球銷量3,770萬部　iPhone 12即將10月開售？

▲ 最近有報告發表2020年上半年度手機銷量，iPhone 11銷量達3,770萬部排名首位，另有關蘋果5G旗艦機iPhone 12的消息不斷。

新冠肺炎疫情下，或影響智能手機的生產進度及出貨量，但似乎無礙手機銷情。最近有報告發表2020年上半年度手機銷量，排名首位的iPhone 11銷量達3,770萬部。另外，蘋果（Apple）5G旗艦機iPhone 12的消息不斷，最近本地購物平台更推出其手機折扣優惠。

據研調機構Omdia發表最新報告指，截至2020年上半年，蘋果（Apple）的iPhone 11銷量達到3,770萬部，排名第一。對比於去年同期，居於首位的iPhone XR銷量為2,690萬部。而今年新一代iPhone 11銷量大幅增長，更遙遙領先排定第二的Samsung Galaxy A51，至於排第3位的是Note 8紅米手機。

2020上半年熱賣手機排行榜揭曉 iPhone 11居全球榜首

一眾果迷苦候多時的5G版iPhone近日不斷傳來新消息，據香港電訊（06823）旗下csl的網上購物平台Club Like最近推出一項適用於全新指定iPhone 旗艦手機專用的500元購物折扣，而其折扣碼的條款指有效期為10月1日開始，或揭5G版iPhone即將開售！

【iPhone 12】csl 揭5G版iPhone即將開售？10月1開始可用500元折扣碼

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責任編輯：李寶如