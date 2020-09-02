【限聚令放寬】戲院復業有好轉？　《屍殺半島》4日收逾800萬

▲ 韓國電影《屍殺半島》上映4日，票房錄得8,595,414港元。

港府在上周五起逐步放寬限聚令，戲院為十三類處所首批恢復營業，韓國電影《屍殺半島》同步上映。據香港票房有限公司發布的2020年暑假檔期電影市況數據顯示，該片上映4日票房錄得8,595,414港元，成為暑假檔期十大最賣座影片的第二名。

綜合票房資料，7月1日至8月31日期間，上映的電影共有60部，香港電影和外語片分別佔11部和49部，分別包括37部6月或之前上映的電影、18部7月及8月上映的電影，以及5部優先場電影

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不過，由於疫情在暑假期間爆發第三波，當時戲院等十三類處所被逼停業，該公司形容，業界正處於水深火熱之中，更透露今個暑假檔期票房收入大跌超過九成，總收入錄得37,467,358港元，無法與去年同期逾3億票房相比。

今年暑假檔期上映的電影，因疫情未有如去年多部荷里活電影，暑假檔期十大最賣座影片中，共有3部為香港電影。例如甚有口碑的港產片《幻愛》，奪得該檔期的票房冠軍，達10,201,397港元。

責任編輯：馬意文